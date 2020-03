Ronan Keating ist zum fünften Mal Papa geworden

Erneute Vaterfreude bei Ronan Keating: Seine Frau Storm hat am Freitag (27.03.) das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Aus seiner ersten Ehe hat Keating bereits drei Kinder.

Auf „Instagram“ postete der Sänger ein Bild von seinem jüngsten Nachwuchs, der in Mamas Armen im Krankenhausbett liegt. Dazu schrieb er: „Hallo Welt, ich verbreite Freude in diesen Zeiten mit der Ankündigung der sicheren Entbindung unseres kleinen Mädchens Coco Knox Keating. Sie kam am 27. März 2020 ganz ruhig an. Mama und Baby rocken es.“

Für Storm soll dies übrigens das letzte Kind sein. Sie hat bereits mit Ronan Keating einen Sohn.

