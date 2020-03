„Saltatio Mortis“: Neues Album ist auf dem Weg und Tour

Mit drei Platten in Folge haben es „Saltatio Mortis“ jeweils auf Anhieb an die Spitze der offiziellen Deutschen Album-Charts geschafft, jetzt ist ein neues Werk mit dem Titel „Für immer frei!“ unterwegs, welches im Sommer erscheinen soll. Wie „Universal Music“ berichtet, ist die Band gerade fleißig dabei, im Studio daran zu werkeln. Und zudem gibt es auch eine große Tour. Auf „Instagram“ schrieben sie: „Hey Leute, wir sind gerade im Studio und nehmen unser neues Album ‚Für immer frei!‘ auf. Natürlich gehen wir damit im November und Dezember 2020 auch auf Tour. Mit am Start sind unsere lieben Kollegen ‚Antiheld‘. Mit im Gepäck, haben wir neue Songs, eine brandneue Show und jede Menge Bock.“

Hier die Termine:

13.11.2020 DE-Wiesbaden –Schlachthof

14.11.2020 DE-Bochum –RuhrCongress

20.11.2020 DE-Fürth –Stadthalle Fürth

21.11.2020 DE-Leipzig –Haus Auensee

27.11.2020 DE-Berlin –Columbiahalle

28.11.2020 DE-Hamburg –Sporthalle

04.12.2020 DE-München –Tonhalle

05.12.2020 DE-Stuttgart –Porsche Arena

10.12.2020 CH-Zürich –Komplex 457

11.12.2020 AT-Linz –Posthof

13.12.2020 AT-Wien -SIMM

Foto: (c) Universal Music