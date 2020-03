Sam Smith: „Seid geduldig und großzügig“

Sam Smith hat sich in die freiwillige Isolation begeben, um sich selbst und auch andere nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Auf „Instagram“ teilte der Sänger in einer Videobotschaft seinen Fans mit: „Das sind seltsame, seltsame Zeiten… so seltsam. Ich bin aktuell in meinem Haus. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und ich habe Allergien, aber ich denke, bei mir ist alles in Ordnung. Aber ich wollte einfach sicherheitshalber drinnen bleiben. (…) Ich wollte euch allen meine Liebe schicken. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gut geht und ich hoffe, es geht euch auch mental gut.“ Und weiter: „Ich wollte nur sagen, wie wichtig es ist, dass wir in diesen Zeiten eine Einheit bleiben und uns umeinander kümmern. (…) Seid geduldig und großzügig und teilt eure Essen.“

Zudem kündigte Smith noch an: „Alles, was ich tun kann, ist zu singen, denn bei allem anderen versage ich. Wenn es mir also in ein paar Tagen besser geht, dann werde ich einige Songs spielen und sie aufnehmen und hoffentlich können wir gemeinsam singen.“

Sam Smith verriet dabei übrigens auch noch, dass er seine Zeit in Isolation wahrscheinlich mit total viel Fernsehen verbringen wird.

