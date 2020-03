Samuel Finzi verlor seine erste Frau innerhalb 20 Stunden

Samuel Finzis erste Frau starb mit nur 39 Jahren an einem Hirntumor. Wie der Schauspieler mit dem Verlust umgeht, erzählte er jetzt in einem Interview mit der „Bunte“. 14 Jahre waren Finzi und seine Dimitra verheiratet. Dann die schockierende Diagnose: Hirntumor. Finz berichtet: „Dimitra ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben – 20 Stunden nach dem Erhalt der Diagnose. Ein Grab gibt es nicht. Für mich ist der Friedhof der letzte Ort, an dem ich über einen geliebten Menschen nachdenke. Ich halte mich lieber an ein Bild oder eine Erinnerung.“

Die Asche seiner verstorbenen Frau hat der Schauspieler im Meer verstreut.

Mittlerweile hat Finzi, der zuletzt mit Til Schweiger in „Die Hochzeit“ zu sehen war, eine neue Frau an seiner Seite. Mit seine Partnerin Sorrel Jardine, eine französische Casting-Direktorin, hat er zwei Kinder.