Sarah Connor: „Ich vermisse euch, Konzerte & die Musik“

Sarah Connor hat Sehnsucht! Sehnsucht nach ihren Fans und nach Abenden live auf der Bühne. Via „Instagram“ postete die 39-Jährige drei Bilder von sich. Dazu schrieb sie: „Na, was macht ihr so? Ich vermisse euch, die Konzerte und die Musik.“ Connor leidet unter den Auswirkungen des Coronavirus.

Da ergeht es der vierfachen Mama genauso wie all ihren Kollegen. Allerdings gibt es dann doch einen ganz bedeutsamen Unterschied zwischen ihr und beispielsweise Max Giesinger, Sasha oder Nico Santos: Connor hält bislang nämlich noch an ihren diesjährigen Tour-Terminen fest. Sie ergänzte: „Ich hoffe sehr, dass wir uns diesen Sommer wie geplant sehen.“

Hier die geplanten Termine für ihre „Herz Kraft Werke“-Tour 2020:

16.05.2020 – Bad Segeberg, Pop am Kalkberg

01.06.2020 – Schiffweiler, Auf der Alm

12.06.2020 – Bruchsal, Schlossgarten

14.06.2020 – Rostock, IGA Park

19.06.2020 – Magdeburg, Volksstimme Open Air

20.06.2020 – Meppen, Emsland Open Air (mit Max Giesinger)

21.06.2020 – Leipzig, Sommerarena a.d. Festwiese

03.07.2020 – Mainz, Volkspark

04.07.2020 – Dortmund, Westfalenpark

17.07.2020 – Mönchengladbach, Sparkassen Park

18.07.2020 – Müllrose, Schlaubeland Open Air

24.07.2020 – Regensburg, Thurn & Taxis Schlossfestspiele

26.07.2020 – Ulm/Wiblingen, Klosterhof Wiblingen

31.07.2020 – Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne

01.08.2020 – Willingen, Open Air (mit Max Giesinger)

02.08.2020 – Halle/Westfalen, GERRY-WEBER-STADION

07.08.2020 – Füssen, Barockgarten am Festspielhaus

08.08.2020 – Ludwigsburg, KSK Music Open

09.08.2020 – Salem, Schloss Salem

20.08.2020 – Coburg, Schlossplatz

21.08.2020 – Apolda, Apoldaer Musiksommer

22.08.2020 – Bremerhaven, Sail Bremerhaven

