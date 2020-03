Sarah Kuttner: Heiratsantrag an ihren Freund

Sarah Kuttner hat sich verlobt.

Wie die ehemalige „VIVA“-Quasselstrippe auf „Instagram“ mitteilt, hat sie ihrem Freund einen Heiratsantrag gemacht. Dazu postet die 41-Jährige ein Bild von einem Verlobungsring und schreibt: „Ich sag euch, wie es ist: ich hab #socialdistancing dazu genutzt zu fragen, ob man mich heiraten will. Und man will. Teuren Ring gab’s auch.“

Wen Sarah Kuttner heiraten will, ist allerdings nicht bekannt. Allerdings hat sie in ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ bereits öfters über einen Mann in ihrem Leben gesprochen. Sie nennt ihn aber meist „Mitbewohner“, der ihr viel Braten zubereitet.