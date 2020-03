Sarah und ihr neuer Job

Sarah hat sich Ende letzten Jahres von ihrem Freund Roberto getrennt, doch nach dem Liebes-Pech gibt es jetzt neues berufliches Glück für die 27-Jährige. Die Sängerin startet jetzt bei „SAT1“ durch und zwar an der Seite von Jochen Schropp in der Sendung „United Voices – Das größte Fanduell der Welt“.

Laut einer Pressemitteilung des Senders schwärmte die Sängerin von der Stimmung im Studio. Diese sei „einfach mega“. Außerdem sagte sie noch: „Jeder Künstler wünscht sich diese Art von Fans.“ In der ersten Ausgabe der Show treten Sido und Sasha gegeneinander an. Mit drei Songs müssen sie die Jury von sich überzeugen. Dabei singen die Stars aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit bis zu 300 Fans. In der zweiten Folge treten dann „BossHoss“ und Angelo Kelly gegeneinander an.

Die erste Ausgabe von „United Voices – Das größte Fanduell der Welt“ gibt es übrigens ab 13. März 2020, um 20.15 Uhr bei SAT1.

Foto: (c) RTL II / Magdalena Possert