Sasha: „Scheiße, Leute!“

Das Coronavirus hat erneut zugeschlagen und verhindert jetzt vielleicht, dass Sasha im April auf Tour gehen wird.

In einem langen „Instagram“-Eintrag wendet sich der Sänger an seine Fans und schreibt: „Scheiße, Leute. Sorry für die Wortwahl, aber so ist es gerade nun mal. Machen wir es kurz, aber nicht schmerzlos: Wir wissen noch nicht, ob die ‚Schlüsselkind‘-Tour im April stattfinden kann. Das ist nach der vorherigen Verschiebung für euch und mich der absolute Horror, aber gerade müssen wir leider mit allem rechnen. Aufgrund der Corona-Situation und der Ausbreitungsgefahr sollen Großveranstaltungen bis auf Weiteres verboten werden. (…) Ich wünschte, ich könnte euch zu diesem Zeitpunkt mehr sagen, aber die Realität sieht so aus: Keiner weiß gerade so richtig, was passieren wird. Daher wissen wir nicht, ob und wenn ja, wann die Tour stattfinden kann. Es tut mir unfassbar leid und ich arbeite mit meinem Team auf Hochtouren an einer Lösung. Ich kann gerade nicht in Worte fassen, wie sehr ich möchte, dass die Konzerte stattfinden können. Ich war nach der Verschiebung dermaßen dankbar für euren Support. Geplant war eigentlich, diese Unterstützung auf der Tour doppelt zurückzugeben. Ich halte euch auf dem Laufenden und melde mich so schnell es geht mit Infos. Lasst uns alle nach vorne schauen… und hoffen, dass wir durchziehen können und vor allem bleibt gesund… das ist eh das Wichtigste! Euer Sasha.“

Eigentlich hatte Sasha nämlich vorgehabt, bereits Ende letzten Jahres auf Tour zu gehen. Um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, verschob er die Tour dann jedoch auf April.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music