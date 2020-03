Sasha: Tour gestrichen, keine Ersatztermine

Es geht momentan einfach nicht anders. Auch Sasha musste jetzt seine Fans enttäuschen und die für April geplante Tour absagen – allerdings mit einer überraschenden Zusatzinfo: Es wird vorerst nämlich auch keine Ersatztermine geben. Auf „Instagram“ schrieb der Musiker: „Die Zeiten sind so unsicher und ich habe einfach Angst, jetzt neue Termine zu vergeben, um sie im Zweifel nochmal verschieben zu müssen. (…) Dazu kommt, dass momentan alle Künstlerinnen und Künstler Termine brauchen, national wie international und es sich überall staut. (…) Das ist ein superschwerer Schritt.“

Allerdings gibt’s für Sasha-Fans auch Licht am Ende des Tunnels. Der 48-Jährige ergänzte: „Ich bin mit meinem Team dran, mir etwas Schönes auszudenken, wo dann bitte nichts dazwischenkommt. Außerdem gehe ich ab jetzt in die Planung meiner neuen Live-Show und auch da kann ich bald schon die neuen Termine für 2021 anbieten.“ Für alle, die noch Tickets für die jetzt wieder abgesagte „Schlüsselkind“-Tour haben, schrieb Sasha noch: „Ich kann nur auf Euer Verständnis hoffen. (…) Danke dafür, dass ihr alle so großartig seid. In unsicheren Zeiten bedarf es manchmal leider krasser Entscheidungen. (…) Eure Tickets könnt ihr selbstverständlich an den bekannten Vorverkaufsstellen bzw. bei euren Händlern zurückgeben.“

Die „Schlüsselkind“-Tour stand von Anfang an unter keinem guten Stern.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music