Sasha: „Was hört ihr in traurigen Momenten gerne?“

Gibt es einen Song, den du gerne hörst, wenn du traurig bist? Diese Frage stellt Sasha aktuell unter dem Motto „Der Soundtrack deines Lebens“ seinen Fans auf „Instagram“.

Der Sänger selbst schrieb noch dazu: „Wenn man mal traurig ist, kann einem Musik ganz schön helfen, finde ich. Was hört ihr in solchen Momenten gerne?“ Und seine Anhänger antworten ihm, darunter auch Promis wie Rea Garvey und Max Giesinger. Ersterer meinte: „‘Hallelujah‘ von Leonard Cohen! Das bringt mich von Traurigkeit zu Fröhlichkeit.“ Und letzterer hat sich direkt einen Song von Sasha selbst ausgesucht und zwar „We can leave the world behind“.

Was der Grund für diese Frage war, hat Sasha nicht verraten.

Foto: (c) Universal Music / Olaf Heine