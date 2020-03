Schauspieler Lorenzo Brino stirbt mit 21 Jahren

Lorenzo Brino, Star der Kultserie „Eine himmlische Familie“, ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von nur 21 Jahren bei einem Autounfall.

Wie „TMZ“ berichtet, soll der ehemalige Serienstar bereits am Montag vor einer Woche (09.03.) die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Die Identität des Opfers wurde aber erst jetzt bekanntgegeben. Via „Instagram“ machte seine Schwester Mimi ihre Trauer öffentlich. Sie schrieb zu einem gemeinsamen Foto: „Ich bin so glücklich zu wissen, dass ich von dir mehr als geliebt wurde und ich dich für immer als einen Schutzengel an meiner Seite haben werde. Ruhe in Frieden, Lorenzo, ich liebe dich und werde dich immer lieben.“

Lorenzo Brino ist einer von vier Geschwistern, und zwar Vierlingen. Zusammen mit seinem Bruder Brino stand er abwechselnd für die Serie „Eine himmlische Familie“ vor der Kamera. Acht Jahre lang spielten die beiden die Zwillinge Samuel und David. 2007 wurde die Serie dann aus dem Programm genommen.