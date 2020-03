Selena Gomez bekämpft das Coronavirus tanzend

Selena Gomez bringt ein bisschen unbeschwerte, gute Laune in die aktuell eher tristen Tage! Die Sängerin veröffentlichte via „YouTube“ das offizielle Musikvideo zu ihrer neuen Single „Dance Again“. Und ähnlich fröhlich wie der Song, ist auch das Video!

Es zeigt drei Minuten lang schlicht und ergreifend eine tanzende Selena im schicken Satinkleid. Die 27-Jährige postete einen Ausschnitt des Clips auf „Instagram“ und schrieb fast schon entschuldigend dazu: „Es fühlt sich komisch an, etwas so herzerwärmendes mitten in dieser schweren Zeit zu veröffentlichen. Aber ich denke, es ist auch eine gute Sache, daran zu erinnern, dass wir es gemeinsam durch diese Krise schaffen werden.“ Und wer weiß: Vielleicht gelingt uns das ja tatsächlich tanzend.

Übrigens: Selena Gomez hat Angst vor dem Alleinsein. Zu Zeiten von Corona ist das vermutlich denkbar ungünstig.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos