Selena Gomez und der Einfluss von Disney

Wie viele junge Stars hat Selena Gomez auch bei Disney angefangen. Durch „Die Zauberer vom Waverly Place“ wurde die heute 27-Jährige bekannt. Mit der Zeit machte die Sängerin aber mehr Musik und wandte Disney schließlich den Rücken zu. Trotzdem hat der Karrierestart bei dem Medienunternehmen Auswirkungen auf ihre Arbeit heute.

In der „Kelly Clarkson Show“ sprach sie nun über ihre damalige Karrierelaufbahn: „Ich habe so jung angefangen. Da ist ein Teil von mir, dem es nicht möglich war, seine Identität in einem normalen Umfeld zu entwickeln.“ Sie versuche, konstant ihre Musik zu verbessern, wobei sie sich extrem Mühe gebe: „Es war alles ein bisschen kontrollierter. Gewisse Dinge mussten einfach befolgt werden.“ Trotz kreativer Einschränkungen bei Disney-Produktionen findet Selena ausschließlich warme Worte für das, was sie damals gemacht hat: „Es war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe nichts als gute Dinge darüber zu sagen.“

Selena Gomez hat sogar noch Kontakt mit ihren damaligen Serienkollegen, wie zum Beispiel David Hernie.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos