Sido: „Wenn man mich fragen würde, dann sofort Shutdown!“

Sido möchte, dass die Regierung die Schotten dicht macht! Der Rapper hat sich in seiner „Instagram Story“ zum grassierenden Coronavirus geäußert und dabei durchblicken lassen, dass er einen Shutdown befürwortet. Sido schrieb: „Wenn man mich fragen würde, dann sofort Shutdown. Zu viele Leute verstehen den Ernst der Lage nicht und das geht auf Kosten anderer.“

Sido hätte also nichts gegen eine Ausgangssperre einzuwenden. Um zu verdeutlichen warum, ergänzte er: „Es geht nicht darum, dass diese ‚Grippe‘ uns alle umbringt, sondern darum, wie lange die aktuelle Situation anhält. Je länger es dauert bis Normalität einkehrt, desto mehr Menschen werden danach ruiniert sein. Es ist jetzt schon eine Katastrophe für viele, aber es kann noch viel schlimmer werden. Diese Ignoranz spielt mit der Gesundheit und den Existenzen vieler Menschen.“ Dementsprechend fügte er schlussendlich noch an: „Wenn mein Wort bei euch ein wenig was zählt, dann bleibt bitte zuhause!“

Übrigens: Sidos Ehe mit Charlotte Würdig fand nach acht Jahren ein überraschendes Ende.

Foto: (c) Universal Music / Murat Aslan