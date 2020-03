„Sigma“ und das Liebeslied mit Shakka

Der Frühling wird von „Sigma“ mit einer neuen Single eingeleitet:

Vorgestern (27.03.) bringt das Drum’n’Bass-Duo gemeinsam mit Shakka den Song „Rest Of My Life“ heraus, berichtet „Universal Music“. Und die Zusammenarbeit mit dem R’n’B-Star hat „Sigma“ besonders gut gefallen. Sie schwärmen: „Shakka ist solch ein einzigartiges Talent. Großartige Ideen, fantastische Stimme und so ein talentierter Schreiber. Wir saßen mit ihm für ein paar Tage zusammen und haben einige Hits gekocht, ‚Rest Of My Life‘ ist einer davon.“ Und über diesen Song meinen sie: „Der Track handelt davon, dass zwei Menschen sich treffen und sofort diese Verbindung haben, die man unbedingt weiter erkunden muss. Man kann sich vorstellen, der Rest des Lebens mit dieser Person zu verbringen, ob das jetzt romantisch oder freundschaftlich ist. Essentiell gesehen ist es ein fröhliches Liebeslied.“

„Sigma“ arbeiten übrigens fleißig an ihrem zweiten Album.

