„Slipknot“ bestätigen „Heaven Shall Burn“ als Special Guest in Köln

„Slipknot“ haben ihre Show in Köln am 31. Juli vom RheinEnergieStadion in die Lanxess Arena verlegt. Und wie „morecore.de“ berichtet, steht jetzt auch fest, wer die Band bei ihrem Konzert supporten darf: Special Guest in Köln ist die Band „Heaven Shall Burn“.

Nach zweijähriger Pause melden sich die Jungs ja bald mit neuer Musik zurück: Am 20. März erscheint das Doppelalbum mit dem Titel „Of Truth And Sacrifice“. Und dann haben sie sicher einige neue Tracks parat.

Neben der Show in Köln spielen „Slipknot“ übrigens noch ein weiteres Headliner-Konzert in Berlin (07.08.). Zusätzlich sind sie außerdem beim Wacken Open Air dabei.

Foto: (c) Warner Music