Stefanie Heinzmann zieht Stoppelhaarfrisur-Bilanz

Stefanie Heinzmann fühlt sich auch nach einem Vierteljahr mit ihrer neuen Stoppelfrisur wohl. Das bestätigte die 30-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Magazin „20 Minuten“.

Auf die Frage, was sie denn an ihrer Frisur so möge, sagte sie: „Mein Leben ist so viel praktischer geworden! Ich komme aus der Dusche und bin schon fertig, um rauszugehen. Ich muss mir keine Gedanken mehr über meine Haare machen – das fühlt sich unglaublich befreiend an. Ich fühle mich ungefiltert. Diese Frisur, das bin ich.“

Ende letzten Jahres hatte sich die Schweizer Musikerin mit der neuen „Frisur“ eine Typenveränderung verordnet und war kurzzeitig kaum wiederzuerkennen.

Foto: (c) Universal Music