Studie: Metal-Fans lieben Sex in Autos

Eine neue Studie hat erstaunliche Ergebnisse über Musikhörer und ihr Verhalten im und am Auto zutage gebracht. Die vom Ticketanbieter „Tick Pick“ in Auftrage gegebene Studie beschäftigte sich mit dem Verhalten von Fans bestimmter Musikrichtungen und wie sie sich im Auto verhalten. Zum Unterpunkt „Sex im Auto“ gaben 75 Prozent der Heavy-Metal-Fans unter den Studienteilnehmern an, genau das schon mal erlebt zu haben. Kurioses Schlusslicht bilden ausgerechnet Anhänger von „R&B/Soul“ – jenes Genre, das man doch am ehesten mit Sexy Time auf dem Autorücksitz assoziieren würde.

Ebenso erstaunlich: So aggressiv Metal vielleicht ist, zu Ausrastern am Steuern, oder Zoff im Straßenverkehr führt es nicht. Da haben eher die Rap-Fans die Nase vorn. Auf Platz zwei befindet sich ausgerechnet Reggae. In der Kategorie „keinen Blinker setzen“ gab ebenfalls spannende Ergebnisse: Ganz oben die Latin-Hörer, dann Klassik, und auf der Vier solche, die religiöser Musik lauschen. Kurios sind auch die Ergebnisse in der Kategorie „Mindestens 15 Meile pro Stunde schneller als erlaubt“. Auf Platz eins: Rap-Fans, die eher stereotypisch fürs Cruisen bekannt sind. Auf drei die Oldies und auf vier Klassik. Erst auf Platz fünf kommen Fans von EDM.

Insgesamt 958 Studienteilnehmer wurden befragt, 512 Männer, 445 Frauen und eine Person, die sich keinem Geschlecht zuordnen lassen wollte.

Foto: (c) LooMee TV