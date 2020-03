Studie: NRW ist weiterhin Deutschlands Festival-Hotspot

Die Festival-Saison steht in den Startlöchern. Und Deutschlands Festival-Hotspot ist Nordrhein-Westfalen, hier findet jedes fünfte Festival statt. Das meldet „Travelcircus“. Die Experten der Online-Buchungsplattform haben insgesamt 277 Festivals in Deutschland genauer unter die Lupe genommen und verglichen, also was Preise, Dauer, Instagrammability und Besucherzahlen angeht.

Für die Anzahl der Festivals nach Bundesländern hat „Travelcircus“ nur Festivals mit Campingmöglichkeit und mehr als 10.000 Besuchern betrachtet. Demnach finden in Nordrhein-Westfalen im Jahr zehn Festivals mit mehr als 10.000 Besuchern statt. Auf Platz zwei steht Bayern mit acht Festivals, dicht gefolgt von Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Berlin und Bremen haben übrigens kein einziges Festival mit Campingplatz (daher unten nicht aufgeführt).

Das ist die Anzahl der Festivals nach Bundesländern, laut „Travelcircus“:

1. Nordrhein-Westfalen (10)

2. Bayern (8)

3. Baden-Württemberg (7)

4. Niedersachsen (5)

5. Sachsen-Anhalt (5)

6. Hessen (3)

7. Rheinland-Pfalz (2)

8. Sachsen (2)

9. Schleswig-Holstein (2)

10. Thüringen (2)

11. Brandenburg

12. Hamburg

13. Mecklenburg-Vorpommern

14. Saarland