Studie: Top 11 der besten Festivals in Deutschland

Die Festival-Saison 2020 geht bald wieder los. Jedes Jahr genießen mehr als 1,5 Millionen Besucher die tolle Stimmung und die Live-Acts auf den mehrtägigen Musikveranstaltungen in Deutschland. Und auch dieses Jahr wieder hat „Travelcircus“ die insgesamt 277 Festivals in Deutschland genauer unter die Lupe genommen und verglichen, also was Preise, Dauer, Instagrammability und Besucherzahlen angeht. Dieses Jahr hat es die Nature One auf Platz eins geschafft, gefolgt von Rock am Ring und dem Wacken-Open-Air.

Das sind laut „Travelcircus“ die Top-11-Festivals in Deutschland:

1. Nature One – Kastellaun (RP) Techno/ Electronic

2. Rock am Ring – Nürburg (RP) Rock/ Indie/ Alternative

3. Wacken Open Air – Wacken (SH) Metal/ Hard Rock

4. Parookaville – Weeze (NRW) Techno/ Electronic

5. Airbeat One- Neustadt-Glewe (MV) Techno/ Electronic

6. Rock im Park – Nürnberg (BY) Rock/ Indie/ Alternative

7. Hurricane Festival – Scheeßel (NI) Rock/ Indie/ Alternative

8. Juicy Beats – Dortmund (NRW) Gemischt

9. SonneMondSterne – Saalburg (TH) Techno/ Electronic

10. Summer Breeze – Dinkelsbühl (BY) Metal/ Hard Rock

11. Southside Festival – Neuhausen ob Eck (BW) Rock/ Indie/ Alternative