Suizid-Gefahr bei Harvey Weinstein?

Filmproduzent Harvey Weinstein wurde vor wenigen Tagen in einem Vergewaltigungsfall für schuldig befunden. Jetzt drohen dem 67-Jährigen mehrere Jahre Gefängnis. Bis zur Urteilsverkündung am 11. März muss Weinstein noch in U-Haft bleiben. Doch die Gefängnismitarbeiter befürchten, dass sich der einstige Filmmogul das Leben nehmen könnte.

Wie „TMZ“ aus Justizkreisen erfahren hat, sollen die Beamten Angst haben, Weinstein könnte in seiner Zelle Selbstmord begehen, ebenso wie damals Jeffrey Epstein. Der Milliardär stand im vergangenen Jahr wegen ähnlicher Vorwürfe vor Gericht und beging im Gefängnis Suizid.

Noch wird Weinstein im Krankenhaus behandelt, sobald er zurück im Gefängnis auf Rikers Island ist, erwartet ihn dort aber offenbar aus diesem Grund eine Rundum-Überwachung.

