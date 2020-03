„Tame Impala“: Umweltbewusst auf Tour

„Tame Impala“ wollen ihren ökologischen Fußabdruck auf Tour bestmöglich reduzieren. Dafür hat sich die Band mit der gemeinnützigen Organisation „Reverb“ zusammengetan, um ihre CO2-Emissionen bei ihrer bevorstehenden Welttournee so gering wie möglich zu halten.

Mit einem „Facebook“-Post richten sich die Jungs an ihre Fans, um sie über ihr Vorhaben zu informieren. Des Weiteren forderten „Tame Impala“ zukünftige Konzertbesucher dazu auf, das sogenannten „ReverbEco-Village“ zu besuchen, das bei jedem der bevorstehenden Events zu finden sein soll. Dort können sich Fans der Band über die „unCHANGEit“-Kampagne informieren, sich mit weiteren klimafreundlichen Organisationen vernetzen und ihre Trinkflaschen an Wasserstationen nachfüllen. Während ihrer angekündigten Tour sollen unter anderem übrig gebliebene Catering-Gerichte und Hotel-Hygieneartikel an lokale Obdachlosenunterkünfte gespendet und Backstage sowie im Tourbus streng recyclt werden. Wasser soll zukünftig sowohl von der Crew als auch der Band selbst nur noch aus wiederverwendbaren Flaschen getrunken werden.

Immer mehr Bands springen auf den klimafreundlichen Tourbus auf und kümmern sich darum, ihre CO2-Emmissionen zu verringern. Neben „Tame Impala“ sind auch schon „The 1975“ und Billie Eilish umweltfreundlich unterwegs.

Foto: (c) LooMee TV