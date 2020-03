Taylor Swift: Eine Million Dollar für Tornado-Hilfe

Taylor Swift erweist sich als großzügiger Superstar.

Wie die 30-Jährige auf „Instagram“ mitteilt, hat sie jetzt eine Million US-Dollar – das sind umgerechnet etwa 890.000 Euro – an die Tornado-Hilfe-Stiftung „Middle Tennessee Emergency Response Fund“ gespendet. Die Country-Pop-Musikerin schrieb dazu: „Nashville ist meine Heimat und die Tatsache, dass so viele Menschen ihr Zuhause und so viel mehr in Mittel-Tennessee verloren haben, erschüttert mich.“ Die in Reading, Pennsylvania, geborene Künstlerin lebt seit vielen Jahren auch in Nashville, Tennessee. Für wohltätige Zwecke setzt sie sich immer wieder ein.

Die beiden Tornados, die am Dienstag (03.03.) durch Mittel-Tennessee zogen, töteten mehr als zwei Dutzend Menschen; mindestens 150 weitere mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

