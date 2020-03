Taylor Swift hilft in Corona-Krise ihren Fans mit Geldspenden

Wenn ihre Fans sie brauchen, dann ist Taylor Swift gewöhnlich zur Stelle – und auch jetzt in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Viele ihrer Anhänger, die aufgrund der Krise in finanziellen Schwierigkeiten geraten sind, haben von der Sängerin 3.000 Dollar erhalten. Samantha Jacobson ist eine davon und sie berichtet auf „Tumblr“ davon, dass sie ihre einzige Einkommensquelle verloren hat, nachdem die Bar in Disney World zumachte, in der sie arbeitete. Swift wandte sich schnell an Jacobson und bat sie, ihr ihre PayPal-Daten zuzuschicken.

Und so kam das Geld bei Jacobson an. Sie sagte der „People Magazine“: „Ich war schockiert. Ich war total sprachlos. Ich kann gar nicht glauben, dass jemand, zu dem ich aufschaue und den ich liebe und so lange schon respektiere, sich mit solch einer Großzügigkeit an mich wandte.“

Im Netz finden sich noch einige weitere Beispiele wie Samantha Jacobson, die alle von Taylor Swift unterstützt wurden.

