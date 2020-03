Taylor Swift wäre fast zum Vampir geworden

Taylor Swift soll beinahe eine Gastrolle in der Serie „The Vampire Diaries“ ergattert haben. Die Sängerin war ein Riesen-Fan der Serie, deshalb soll ihr ein Gastauftritt angeboten worden sein. Doch daraus wurde nichts.

Nina Dobrev, die seit der ersten Folge im Jahr 2009 bis 2015 in der Serie die Rolle der Elena Gilbert darstellte, erzählte im Interview mit „E! News“: „Ich erinnere mich an den Anfang, wir hörten, dass Taylor Swift ein Fan der Show ist. Und dann versuchten die Produzenten, einen Part für sie zu schreiben. Es hat wegen des Terminkalenders nicht geklappt, offensichtlich, sie war in der Serie nicht zu sehen. Aber das war überraschend. Sie wäre großartig gewesen.“

Taylor Swift ist nicht nur beschäftigt, sondern auch großzügig. Erst neulich hat sie eine Millionen Dollar an die Tornado-Hilfe-Stiftung „Middle Tennessee Emergency Response Fund“ gespendet.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos