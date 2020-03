Taylor Swift: „Wir müssen jetzt soziale Opfer bringen“

Keine Sportkurse mehr, keine Bar-Besuche mehr und das Kino ist auch gestrichen. Das Coronavirus schränkt das soziale Leben drastisch ein und beschäftigt auch die Stars. Und offenbar wollen die mit gutem Beispiel vorangehen – so zumindest Taylor Swift.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin nämlich: „Leute, ich folge euch online und ich liebe euch so sehr, aber ich muss meine Sorge zum Ausdruck bringen, dass viele das nicht ernst genug nehmen. Ich sehe, dass viele sich immer noch treffen und feiern. Das ist die Zeit, um Pläne zu canceln, sich tatsächlich so sehr zu isolieren, wie man nur kann und nicht anzunehmen, dass man keine ältere oder verletzlichere Person ansteckt, nur weil man sich nicht krank fühlt. Das sind angsteinflößende Zeiten, aber wir müssen jetzt soziale Opfer bringen.“

Welche sozialen Opfer Taylor Swift selbst bringt, sind nicht bekannt. Von der Sängerin hört man wenig auf „Instagram“ und Co., doch das ist schon seit einigen Monaten so.

