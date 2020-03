„The Prodigy“: 1. Todestag von Keith Flint

Gestern, vor genau einem Jahr (04.03.) hat sich Keith Flint im Alter von nur 49 Jahren das Leben genommen.

Seine „The Prodigy“-Kollegen Liam Howlett und Maxim erinnern sich auf „Twitter“ an ihren Frontmann. Dort schrieben sie: „Ein Jahr ist vergangen, seit du uns verlassen hast, wir vermissen dich als Mensch in unserem Leben, dein Licht brennt stark. Du wirst immer hier bei uns sein, denn wie du weißt – wir leben für immer…! Bleib für immer in unseren Herzen, Punk-Bruder.“

Ende letzten Jahres wurde übrigens der persönliche Nachlass von Keith Flint versteigert.

Foto: (c) Matthias Hombauer / The Prodigy