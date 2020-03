„The Rolling Stones“ kündigen besondere Veröffentlichung an

Fans der „Rolling Stones” gut aufgepasst: Am 10. April gibt es eine ganz besondere Veröffentlichung der Rocker. Wie „Universal Music“ berichtet, bringt die Band an diesem Tag zehn Vinyl Half Speed Masters heraus, darunter unter anderem die Alben “Bridges To Babylon”, „Steel Wheel und “Voodoo Lounge”. Alle Platten wurden in den legendären Abbey Road Studios in London in einem aufwendigen Verfahren neu gemastered. Ein absolutes Highlight für alle Rolling Stones Fans!

Hier die komplette Veröffentlichungsliste:

It’s Only Rock ‘N’ Roll

Black and Blue

Emotional Rescue

Tattoo You

Undercover

Dirty Work

Steel Wheels

Voodoo Lounge

Bridges To Babylon

A Bigger Band

Foto: (c) Landmark / PR Photos