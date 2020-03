„The Snuts“: Keine Kollaboration mit Lewis Capaldi

„The Snuts“ wollen auf keinen Fall mit Lewis Capaldi zusammenarbeiten. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Band den Schotten nicht gut findet, stattdessen wollen sie ihre Freundschaft nicht gefährden.

Frontmann Jack Cochrane sagte dem „Daily Star“ dazu: „Wir haben auf Partys mit Lewis Covers gespielt und das ist es, was ich auch wieder machen wollen. Wenn wir mehr Songs mit Lewis machen, dann wäre das nur zum Spaß, nichts Ernstes. Wir lieben ihn, aber Kollaborationen sind für uns Dinge, die wir erst in ein paar Jahren in Betracht ziehen.“

Stattdessen schreibt Lewis Capaldi einfach für andere Künstler wie beispielsweise Rita Ora.

Foto: (c) PR Photos