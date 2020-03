Till Lindemann tritt in Plastikblase auf

Till Lindemann neigt zu Exzentrik, das ist in Zeiten der Corona-Pandemie auch nicht anders. Derzeit ist der 57-Jährige mit seinem Solo-Projekt „Lindemann“ in Ost-Europa unterwegs. Eigentlich hätte die Show in Moskau am 15. März zunächst abgesagt werden sollen. Begründung: wegen der grassierenden Corona-Pandemie sind Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern in Moskau verboten.

Lindemann umging dieses Verbot. Kurzerhand setzte er eine zweite Show an, um die Zuschauerzahlen pro Show zu verringern. Das erste Konzert war wieder einmal ein Feuerwerk ausgefallener Bühnenideen. Videos auf „YouTube“ zeigen den Sänger, wie er in einer riesigen Plastikkugel performt.

Als besondere Sicherheitsvorkehrung in Zeiten der COVID-19-Pandemie war dies allerdings wohl nicht gedacht: Wie weitere Videomitschnitte des Abends belegen, dürfte es sich dabei nur um eine Showeinlage gehandelt haben.

Foto: (c) Universal Music / Felix Broede