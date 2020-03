Till Lindemann verlässt Intensivstation

Groß war die Aufregung, als letzte Woche bekannt wurde, dass Till Lindemann auf der Intensivstation liegt. Natürlich lag die Vermutung nahe, der „Rammstein“-Frontmann habe sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat die Band auf ihrer „Facebook“-Seite aber dementiert.

In dem Post heißt es: „Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der Intensivstation verbracht und wird heute auf eine andere Station verlegt, weil es ihm besser geht. Der Test auf das Corona-Virus war negativ.“ In der Zwischenzeit zeigt sich der Musiker tapfer und schrieb in seiner „Insta“-Story, dass ein Virus, der ihn fertigmacht, „noch nicht erschaffen“, worden sei. Dem 57-Jährigen soll es auch schon wieder besser gehen.

Berichte, er leide an einer Lungenentzündung, wurden bislang weder dementiert noch bestätigt.

