Tim Bendzko: Neues Live-Album

Ab vorgestern (06.03.) ist Tim Bendzkos Live Album „LIVE“ erhältlich. Zusätzlich zur Platte erscheint eine 30-Minütige Doku, in der Fans hinter die Kulissen der Tour schauen können. Die Musikplattform „musikiathek.de“ berichtet, dass es hier auch private Einblicke gibt, was zum Beispiel hinter der Bühne passiert und wie sich Tim während der Tour fühlt. Ab Mai kann man Bendzko dann wieder hautnah bei seiner „Jetz bin ich ja hier“ Tour erleben. Der Sänger füllt große Hallen und die Berliner Waldbühne, hat es aber zur Tradition gemacht auch in kuscheliger Atmosphäre kleinere Konzerte zu spielen. Im Dezember 2019 spielte er daher zwei Wohnzimmerkonzerte in Berlin.

Hier könnt ihr Tim ab Mai Live sehen:

17.05.2020

Hannover, Swiss Life Hall

18.05.2020

Köln, Palladium

19.05.2020

Hamburg, Barclaycard Arena

21.05.2020

Frankfurt, Jahrhunderthalle

22.05.2020

Leipzig, Haus Auensee

24.05.2020

Wien, Wiener Gasometer

25.05.2020

München, Zenith

26.05.2020

Zürich, Halle 622

28.05.2020

Stuttgart, Porsche Arena

29.05.2020

Münster, Halle Münsterland

30.05.2020

Berlin, Max-Schmeling-Halle

06.06.2020

Magdeburg, Zoologischer Garten

10.06.2020

Geseke, Steinbruch

19.06.2020

Geldern, Waldfreibad Walbeck

27.06.2020

Nordhausen, Gehege Nordhausen

10.07.2020

Saarbrücken, Congresshalle

01.08.2020

Lauchheim, Festival Schloss Kapfenburg

09.08.2020

Burghausen, Waffenplatz

14.08.2020

Wolgast, Schlossinsel

15.08.2020

Sylt, Flughafen

Foto: (c) Sony Music / Christoph Köstlin