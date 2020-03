Es ist März, das Frühjahr steht bald in den Startlöchern – und damit auch die Festival-Saison! Jedes Jahr genießen mehr als 1,5 Millionen Besucher die tolle Stimmung und die Live-Acts auf den mehrtägigen Musikveranstaltungen in Deutschland. Und die besten Tipps für das perfekte Festival hat die „Travelcircus“-Redaktion mal zusammengetragen – denn Vorbereitung ist alles.

Das sind die „Travelcircus“-Tipps für das perfekte Festival:

1. Auf jedes Wetter vorbereitet sein

Am Festival-Wochenende regnet es eigentlich immer, also Regenponcho einpacken.

2. Weg mit den Chucks, her mit den Gummistiefeln

Auf Ackerflächen wird es schnell matschig, also an Gummistiefel denken

3. Gaffa kann alles!

Müllsack gerissen, Schuh kaputt oder Loch im Zelt? Gaffa-Tape ist ein Alleskönner.

4. Alt ist das neue Neu

Nichts mitnehmen, was danach noch mal benutzt werden soll, gilt für Zelt, Kleidung, Schuhe und sonstige Ausrüstung.

5. Der frühe Vogel fängt den Wurm

So früh wie möglich anreisen und den besten Zeltplatz ergattern, um so nah wie möglich an der Bühne zu sein.

6. Planung ist das halbe Leben

Timetable mit Bühne und Uhrzeit der jeweiligen Künstler anschauen – und dann auswählen.

7. Der perfekte Start in den Morgen

Konserven und trockene Lebensmittel einpacken, ggf. Müsli und Milch aus kleinen Trinkpäckchen, so verdirbt der Liter im großen Tetrapack nicht in der Sommerhitze.

Foto: (c) LooMee TV