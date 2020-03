„Tokio Hotel“ und ihr größte Fan Heidi Klum

„Tokio Hotel“-Fans gibt’s viele, aber bestimmt nur wenige wie Heidi Klum. Erstens ist das deutsche Model weltbekannt, zweitens ist Klum die Frau von Band-Gitarrist Tom Kaulitz und drittens ist sie wohl der größte Fan der Band! Zumindest lassen das neue Bilder der 46-Jährigen vermuten.

Paparazzi erwischten Heidi nach einem „Tokio Hotel“-Konzert in den Straßen West Hollywoods – bekleidet mit einem Band-Hoodie. Kombiniert hat sie diesen mit einer Jeans und Leder-Overknees. Das ist zwar ein ungewohnt schlichtes Outfit für Deutschlands Model-Mama, aber natürlich kann sie es tragen. Auf den Bildern ist sie übrigens in Begleitung von Tom und Bill Kaulitz, so wie es sich eben für den größten „Tokio Hotel“-Fan gehört.

Die Gerüchte um weiteren Nachwuchs hat Heidi kürzlich beendet, indem sie sagte: „Der Backofen ist zu.“

Foto: (c) Universal Music / Lado Alexi