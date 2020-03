Tom Hanks hat eine gute und eine schlechte Nachricht

Positiv auf Corona getestet? Für Tom Hanks kein Grund zur Sorge. Der Schauspieler und seine Frau Rita sind zwar mit dem Virus infiziert, aber wohl alles andere als in Gefahr. Via „Instagram“ gab Hanks höchstpersönlich Entwarnung. Er schrieb: „Gute Nachricht: Eine Woche nach dem positiven Test und der Selbstisolation sind die Symptome immer noch gleich.“ Soll heißen: Der Gesundheitszustand bleibt stabil und unbedenklich.

Die gemeinsame Zeit verbringt das Ehepaar mit Kartenspielen, was den 63-Jährigen allerdings alles andere als glücklich stimmt. Er ergänzte: „Schlechte Nachrichten: Meine Frau hat sechsmal in Folge gewonnen.“ Abschließende forderte Hanks: „Wir sitzen alle im selben Boot, also lasst uns die Kurve glätten.“

Das Ehepaar hat inzwischen übrigens auch das Quarantäne-Krankenhaus verlassen.

Foto: (c) Mike Raison / PR Photos