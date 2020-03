Tom Walker hat die perfekten Hits für die Autowaschanlage

So eine Fahrt durch die Autowaschanlage ist eigentlich nicht sonderlich aufregend, es sei denn man hat den richtigen Soundtrack!

Tom Walker dokumentierte jetzt die kleine Reinigungsodyssee seiner Karre per „Instagram Story“. In den Clips zappelt und tanzt Walker permanent herum, während er am Steuer seines Wagens sitzt. Warum? Weil er schlicht und ergreifend geile Songs aufgelegt hat. Bevor er durch die Anlage fuhr, erklang der Kult-Hit „Car Wash“ von der Soul- und Funkgruppe „Rose Royce“. Als es wenig später dann ans Eingemacht ging, spielte der Brite den Filmsoundtrack von „Star Wars“ ab. So macht’s doch gleich viel mehr Spaß in der Autowaschanlage. Und wenn das Gefährt dann aufpoliert rausfährt, ist man auch direkt für den Krieg der Sterne gewappnet.

Übrigens: Tom Walker arbeitet an neuer Musik.

