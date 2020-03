Tones and I über ihre neuen Songs

Zwar musste Tones and I ihre aktuelle Deutschlandtour aufgrund des Coronavirus absagen, doch dafür gibt es seit letzer Woche (13.03.) zwei neue Songs der Australierin. Und zwar „Bad Child“ und „Can’t Be Happy All The Time“.

Wie „Warner Music“ berichtet, sagte die 26-Jährige zu den Songs: „‚Can’t Be Happy All The Time‘ handelt von der nicht ganz leichten Situation, schlagartig berühmt zu werden und mit den dramatischen Veränderungen in deiner Lebensweise zurechtzukommen – den guten ebenso wie den schlechten.“ Über „Bad Child“ ließ sie verlauten: „Ich wollte schon immer einen Song schreiben, in dem ich mich in jemanden anderes hineinversetze und aus der Perspektive dieser Person schreibe. In ‚Bad Child‘ tue ich dies erstmals. Es betrachtet das Leben eines Heranwachsenden durch die Augen anderer.“

Weiter verriet die Sängerin noch: „Dies sind die ersten einer Reihe von Songs, die ich dieses Jahr veröffentliche und ich kann es kaum erwarten, die nächsten zu teilen.“

