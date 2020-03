Tove Lo: Mit Beinprothese auf Tour

„Mein Fuss ist gebrochen aber mein Geist nicht“, ruft Tove Lo ihren Fans in Las Vegas zu, während sie mit geschientem Fuß letzten Freitag in Vegas performt hat.

Die ausverkaufte Halle tobte, darunter auch Billie Eilish und Finneas. Tove Lo brachte durch ihre Setliste alle zum Tanzen wie in einer Großraumdisco. Auch Charli XCX gab sich die Ehre und sang mit ihrer Kollegin einige Songs. Dass sie auch leisere Töne anschlagen kann, bewies Tove Lo mit einem berührenden Soloauftritt am Keyboard.

Die 32-Jährige hatte sich vor zwei Wochen bei einem Konzert in New York den Knöchel gebrochen. Das hält sie aber nicht auf weiter zu touren. Ab 18. März ist sie in Deutschland, Auftakt ist in Köln.

Foto: (c) Universal Music