Tove Lo: Mit Motto-Dinner gegen Quarantäne-Langweile

Tove Lo hat eine Methode gefunden, sich die Quarantäne-Zeit zu versüßen. Die Sängerin und ihre Freunde, mit denen sie sich in Selbst-Isolation begeben hat, veranstalten Motto-Dinner.

Auf „Instagram“ zeigte sie bereits die erste Verkleidung und schrieb dazu: „Von jetzt an machen wir zweimal pro Wochen ein Motto-Dinner. Motto Nummer eins: apokalyptischer Glamour.“ Und von ihren Fans will sie: „Schickt mir eure Ideen!“ Und ihre Anhänger liefen und schlagen ihr unter anderem die Mottos Hippie, 80er Jahre Workout, „Game of Thrones“ und „Kill Bill“ vor.

Das Coronavirus fordert von Tove Lo offenbar neue Fertigkeiten und spornt sie zu Bestleistungen an.

Foto: (c) Sir Jones / PR Photos