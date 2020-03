Tove Lo wird herausgefordert

Das Coronavirus fordert von Tove Lo offenbar neue Fertigkeiten und spornt sie zu Bestleistungen an.

Auf „Instagram“ erklärte die schwedische Sängerin dazu: „Ich bin das erste Mal seit einer wirklich langen Zeit allein im Studio und mache allein Beats. Ich bin wirklich eingerostet! Ich bin es so gewohnt, einfach nur die Melodie und den Text über etwas Wunderbares zu schreiben, was jemand anderes gemacht hat. Lasst uns sehen, wo ich damit in vier Wochen bin. Ich möchte wirklich gut werden.“

Tove Lo hat übrigens zuletzt im September 2019 ihr aktuelles Album „Sunshine Kitty“ veröffentlicht.

