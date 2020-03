Travis Scott bringt Tochter Stormi Basketballspielen bei

Seit Februar 2018 ist Travis Scott Vater. Seine Kleine heißt Stormi und ist schon zwei Jahre alt inzwischen.

Alt genug also, um mit dem Basketballspielen anzufangen, dachte sich wohl ihr Papa und nahm sie mit auf den Basketball-Platz. Der ist in Corona-Zeiten natürlich leer – viel Raum also, um sich auszutoben. Die süßen Dribbel-Versuche von Stormi präsentiert der stolze Papa auf seinem „Instagram“-Kanal in einem Video. Darin schaut die Kleine ihrem Vater auch ehrfürchtig beim Körbewerfen zu.

Foto: (c) PRN / PR Photos