Troye Sivan kündigt neue Single an

Troye Sivan ist musikalisch wieder da – und das ist kein Aprilscherz: Knapp eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung seines Albums „Bloom“ meldet sich der Australier mit neuer Musik zurück.

Wie „Universal Music“ berichtet, bringt der Sänger am 01. April seine neue Single „Take Yourself Home“ heraus. Passend dazu präsentierte sich Sivan auf „Instagram“ auch im neuen Look. Man darf also gespannt sein!

Neben der Musik hat sich Troye Sivan auch als Schauspieler einen Namen gemacht.

