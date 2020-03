„U2“-Frontmann Bono singt für Ärzte, Krankenschwestern & Pflegekräfte

„U2“-Frontmann Bono hat auf seinen Social-Media-Plattformen „Instagram“ und „Facebook“ völlig überraschend einen Song veröffentlicht.

Die Eigenkomposition trägt den Arbeitstitel „Let Your Love Be Known“. Den Track habe er, nach eigenen Angaben, eine Stunde, bevor er das Video dazu hochgeladen hat, geschrieben. Der Post wurde mit einem Statement des irischen Rocksängers begleitet. Bono betont darin, dass er „Let Your Love Be Know“ den sich in Quarantäne befindenden Italienern widme und diese ihn auch zu dem Song inspiriert haben.

Dass sich Bono ausgerechnet am gestrigen 17. März mit einem neuen Song an seine Fans wendet, hat natürlich auch einen terminlichen, gar symbolischen Hintergrund. An eben jenem Tag wird der St. Patrick’s Day gefeiert, der dieses Jahr aufgrund des Coronavirus vielerorts ohne größere Feierlichkeiten abgehalten wurde.

