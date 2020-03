Udo Lindenberg ruft zu Zusammenhalt auf

Udo Lindenberg hat in der Corona-Krise dazu aufgerufen, zusammenzuhalten.

Auf seinem „Instagram“-Account schrieb der Musiker in seinem typischen Slang zu einem Bild mit dem Satz „Ich bleib Zuhause“: „Die Welt is voll am Arsch und wir mittendrin. Aber durchhängen is nich. Unser Kumpel Hoffnung is ja auch noch da und trägt uns durch die schweren Zeiten. (…) Auf dass wir unser System neu durchchecken, dass wir endlich die Menschen wertschätzen und anständig bezahlen, die den Laden am Laufen halten! Ohne euch geht gar nix. Das jetz endlich mal sehn und würdigen.“

Wegen des Coronavirus hat Udo Lindenberg übrigens auch sein geliebtes Hotel Atlantic in Hamburg verlassen.

Foto: (c) Tine Acke / PGM