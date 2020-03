Ufo361 kündigt weiteres Projekt für dieses Jahr an

Ufo361 veröffentlicht im April sein neues Album “Rich Rich”.

Normalerweise läuft es ja so ab: Ein Künstler bringt ein Album raus, geht danach auf Tour und kündigt anschließend neue Projekte an. Der Berliner Musiker ist da anders: In einer Fragerunde auf „Instagram“ wurde er gefragt, ob dieses Jahr neben “Rich Rich” noch ein weiteres Projekt von ihm erscheinen wird. Das beantwortete er mit „100 Prozent“, berichtet „16bars.de“. Demnach bestätigte er auch, dass ein neues Album seines Signings Data Luv „direkt nach Rich Rich” kommen soll.

Ufo361 wurde vor kurzem übrigens Schmuck im Wert von 300.000 Euro geklaut.

Foto: (c) Ufo361 / GfK Entertainment