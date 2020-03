UK-Walk of Fame: Amy Winehouse bekommt einen Stern

Amy Winehouse wird nächste Woche (04.03.) auf dem neugegründeten musikalischen Walk of Fame im Londoner Stadtteil Camden Town mit einem Stern geehrt.

In einem gemeinsamen Statement lassen die Eltern Mitch und Janis der verstorbenen Sängerin laut „contactmusic.com“ verlauten: „Wir wissen, wie sehr Amy ihr Camden liebte. Deswegen passt es perfekt, dass ihr Name Teil des Ortes ist, den sie liebte. Teil des musikalischen Walk of Fame zu sein, ist eine große Ehre. Wir freuen uns sehr, dass Amys musikalisches Vermächtnis auf diese Weise gefeiert wird.“

Den Gründungsstern für den musikalischen Walk of Fame im Londoner Stadtteil Camden Town haben übrigens „The Who“ gelegt.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos