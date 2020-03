Unfreiwillige Trennung bei Familie Beckham

In Zeiten der Corona-Krise ist jeder am liebsten bei seiner Familie. Doch bei den Beckhams geht das aktuell nicht, schuld ist das Coronavirus. Brooklyn Beckham ist nämlich gerade in den USA und kann aufgrund der Pandemie nicht zurück nach Europa reisen.

In ihrer Story veröffentlichte seine Mutter Victoria eine Botschaft. Sie lautete: „Wir vermissen Brooklyn alle so sehr, der sich im Lockdown in den Vereinigten Staaten befindet.“ Die Designerin postete auch ein Foto, auf dem sie mit der ganzen Familie versammelt ist, mit Ausnahme von Brooklyn, und lobte das Pflegepersonal und die Ärzte, in dem sie zu einer Klatschaktion aufrief. Dazu schrieb sie: „Ich bin froh, heute mit dem ganzen Land zusammenzukommen und den mutigen Menschen aus dem Gesundheitswesen zu danken, die unermüdlich gegen Covid-19 kämpfen.“

Brooklyn hat aus der Ferne auch an der Klatschaktion teilgenommen und den Pflegekräften in seiner Heimat gedankt. Er sagte in einem Video: „Ich bin gerade weit weg von zu Hause, aber im Geiste ganz nahe. Danke an alle Menschen, die im Gesundheitswesen des Vereinigten Königreiches arbeiten.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos