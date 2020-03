US-Charts: James Taylor, der Dekaden-Meister

Große Ehre für James Taylor: Der Sänger ist der erste Künstler, der in jeder der letzten sechs Dekaden eine Platte in den Top-Ten der US-Album-Charts vertreten hatte. Wie „billboard.com“ berichtet, verdankt er dies der Tatsache, dass sein aktuelles Werk „American Standard“ auf Platz vier in den Charts eingestiegen ist. Seine erste Top-Ten-Platzierung erzielte er 1970 mit „Sweet Baby James“. Dieses Album schaffte es auf Platz drei. Die Spitzenposition erreichte er bisher nur mit „Before This World“ aus dem Jahr 2015.

Hier alle Top-Ten-Platzierungen von James Taylor in den letzten sechs Dekaden:

1. „Sweet Baby James“: 1970, Platz 3

2. „Mud Slide Slim and the Blue Horizon”: 1971, Platz 2

3. “One Man Band”: 1973, Platz 4

4. “Gorilla”: 1975, Platz 6

5. “Flag”: 1979, Platz 10

6. “Dad Loves His Work”: 1981, Platz 10

7. “Hourglass”: 1997, Platz 9

8. “October Road”: 2002, Platz 4

9. “Covers”: 2008, Platz 4

10. “Live at the Troubadour”: 2010, Platz 4

11. “Before This World”: 2015, Platz 1

12. “American Standard“: 2020, Platz 4

Foto: (c) Celebrity PR / PR Photos