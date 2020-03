Vanessa Mai: Paar-Challenge mit Mann Andreas Ferber

Neben Jennifer Lopez und ihrem Verlobten Alex Rodriguez haben jetzt auch Vanessa Mai und ihr Mann Andreas die Paar-Challenge gemacht, die gerade sehr beliebt ist. Dabei sitzen beide nebeneinander, haben die Augen zu und ihnen werden Fragen gestellt. Dann zeigen sie als Antwort entweder auf sich oder den anderen.

Auf ihrem „TikTok“-Account präsentierte Mai jetzt das Video von sich und ihrem Schatz. Demnach ist ihr Mann der besser Küsser, also sagen beide, und er riecht auch am besten. Das meiste Geld in der Beziehung gibt offenbar die Sängerin selbst aus.

Vanessa Mai hat übrigens vor kurzem ihren neuen Song „Maisterwerk“ präsentiert.

Foto: (c) Sony Music / Sandra Ludewig