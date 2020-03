Vanessa Mai verteilt Torte – ins Gesicht von TV-Moderator Elton. Die Sängerin hat das entsprechende Video des Streichs auf ihrem „Instagram“-Account geteilt. Darauf ist zu sehen wie Mai anfangs den Tortenangriff ankündigt. Wenige Sekunden später schlägt dann ihre Stunde. Sie läuft auf Elton, der ihr den Rücken zugewandt hat, zu, tippt ihm auf die Schulter und pfeffert ihm, als er sich umdreht, eine Sahnetorte ins Gesicht. Volltreffer!

Dementsprechend entrüstet sagt Elton auch: „Boah, was soll das denn? Wer war das? Ich konnte überhaupt nichts sehen.“ Ein Kollege löst auf: „Wir haben Vanessa Mai als Auftragskillerin engagiert.“

Mai zimmerte die Torte mit ordentlich Schmackes ins Gesicht des Moderators. Warum? Das verriet sie am Anfang des Clips so: „Elton hat mir vorher Sahneschnitte unter meinen Post geschrieben, deswegen dachte ich, bekommt er jetzt eine richtige Sahnetorte in die Fre***.“ Elton nahms mit Humor und scherzte im Anschluss mit seiner Visagistin.

Foto: (c) Sony Music / Sandra Ludewig